Grote schade aan woning in Breda na felle brand in dixi

In de nacht van dinsdag op woensdag is rond 03.15 uur een Dixi volledig uitgebrand. Het mobiele toilet stond tegen de gevel van een woning aan de Pelmolenstraat in Breda. De woning liep daardoor veel schade op. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. Niemand raakte gewond.

Door de hitte van de brand is de volledige gevel van de woning zwartgeblakerd. Ook zijn meerdere ramen gesprongen door de brand.

Buurtonderzoek

De politie is na de brand direct begonnen met een buurtonderzoek. Camerabeelden uit de omgeving zijn opgevraagd om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de brand.

Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten.