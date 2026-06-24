OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote schade aan woning in Breda na felle brand in dixi

Brand

Vandaag, 09:04

Link gekopieerd

In de nacht van dinsdag op woensdag is rond 03.15 uur een Dixi volledig uitgebrand. Het mobiele toilet stond tegen de gevel van een woning aan de Pelmolenstraat in Breda. De woning liep daardoor veel schade op. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. Niemand raakte gewond.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Door de hitte van de brand is de volledige gevel van de woning zwartgeblakerd. Ook zijn meerdere ramen gesprongen door de brand.

Buurtonderzoek

De politie is na de brand direct begonnen met een buurtonderzoek. Camerabeelden uit de omgeving zijn opgevraagd om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de brand.

Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.