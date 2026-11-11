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Vlammenzee verwoest meerdere schuren in Boxtel, ook woning beschadigd

Brand

Vandaag, 09:01

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Een grote brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere schuren aan de Van Salmstraat in Boxtel verwoest. Ook een huis raakte beschadigd door de vlammen.

De brand brak rond 02.50 uur uit. Het vuur verspreidde zich snel over meerdere schuren en een schutting achter het huis. Bij de brand kwam veel rook kwijt. De inboedel van de schuren is volledig verwoest door de brand.

Vanwege de uitslaande brand kwamen er meerdere brandweereenheden uit de omgeving ter plaatse. De brandweer had geruime tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brand is mogelijk ontstaan door een kachel, meldt een correspondent ter plaatse.

Door Redactie Hart van Nederland
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