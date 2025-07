Uitslaande brand in historisch pand in centrum Bergen op Zoom, hotel ontruimd

In het centrum van Bergen op Zoom heeft in de nacht van zaterdag op zondag een uitslaande brand gewoed in een leegstaand horecapand aan de Grote Markt. De brandweer wist overslag naar aangrenzende gebouwen te voorkomen.

De brand ontstond in het dak van het monumentale gebouw waar vroeger Pubby's Sportsbar zat, pal naast theater De Maagd. Op dat moment was veel uitgaanspubliek op de been, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De brandweer was met veel materieel aanwezig en sloot uit voorzorg de toegangswegen naar de Grote Markt af.

Een volgeboekte dependance van Hotel de Draak, gelegen naast het pand, werd uit voorzorg ontruimd. De gasten mogen voorlopig niet terug vanwege mogelijke rook- en roetschade. Een deel van de hotelgasten is naar huis gegaan, anderen zijn opgevangen in het hoofdgebouw van het hotel aan de Grote Markt.

De brand is inmiddels onder controle. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.