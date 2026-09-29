Dode bij brand in huis op grens met België, twee anderen naar ziekenhuis

Bij een brand in een woning bij het Noord-Brabantse Achtmaal is dinsdagochtend een persoon overleden. Twee andere mensen die in het pand aanwezig waren, zijn met rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn buiten levensgevaar, bevestigt een woordvoerder van de Belgische politie aan Hart van Nederland.

De brand brak rond 08.00 uur uit in een woning aan de Marienvillestraat. Daarbij ontstond veel rook. Voor een van de aanwezigen werden onder meer een traumahelikopter en ambulance opgeroepen. Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar overleed ter plaatse.

Omdat de woning op de grens met België ligt, kwamen hulpdiensten uit beide landen in actie.

Oorzaak onderzocht

Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. De Belgische politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en hoe de brand is ontstaan.