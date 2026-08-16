OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nog niet alle bewoners terug naar huis na brand Oosterhout

Brand

Vandaag, 13:38

Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag.

De bewoners moesten door de brand hun huis uit en zijn opgevangen door de gemeente. De brand brak uit op de vierde verdieping. Bewoners van de vierde tot en met de zesde etage kunnen nog niet terug en krijgen van de Noord-Brabantse gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen, mogen hun huis weer in, laat de gemeente weten.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk.

Door ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.