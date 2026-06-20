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Hotelbrand Dominicaanse Republiek, acht Nederlanders geëvacueerd

Hotelbrand Dominicaanse Republiek, acht Nederlanders geëvacueerd

Brand

Vandaag, 13:29

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Bij een grote brand in het Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel in Bayahibe, in het zuidoosten van de Dominicaanse Republiek, is één persoon om het leven gekomen. Daarnaast zijn bijna 1.700 toeristen geëvacueerd. Dat schrijft de NOS. Er verbleven ook Nederlanders in het hotel.

De brand brak uit in de nacht in het hotelcomplex, waarna hulpdiensten massaal uitrukten en de evacuatie van gasten werd opgestart. Ook schrijft de NOS dat volgends de autoriteiten het vuur zich snel kon verspreiden door de harde wind en rietendaken, waardoor de vlammen sneller om zich heen konden grijpen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

TUI Nederland meldt aan Hart van Nedrland dat er namens hun reisorganisatie in totaal acht Nederlandse gasten in het hotel verbleven. Zij zijn ongedeerd en worden opgevangen in een nabijgelegen hotel. De reisleiding ter plaatse staat met hen in contact.

Door Redactie Hart van Nederland

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