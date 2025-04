Meerdere heidebranden op Veluwe, politie doet onderzoek naar brandstichting

Na een reeks heidebranden op de Veluwe dit weekend denkt de brandweer dat er mogelijk sprake is van brandstichting. De politie is inmiddels een onderzoek gestart, bevestigt een woordvoerder aan Omroep Gelderland.

Van zaterdag op zondag moest de brandweer twee keer uitrukken voor brand op de heide. De eerste melding kwam om 00.35 uur binnen voor een brand aan de Hooiweg in Elspeet. Opvallend is dat even verderop slechts vijf uur eerder ook al brand was. Dit was op de op de heide langs de Tonnenberg in Ermelo.

Opnieuw raak

Later die nacht, rond 02.50 uur, brak er opnieuw brand uit. Dit keer op de heide tussen de Flevoweg en het Hessenmeer in Ermelo. Daar woedde het vuur op twee verschillende plekken gelegen aan een fietspad. Het was de derde brand van die dag, en de vijfde binnen een korte tijd in de regio.