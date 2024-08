Meer dan 50.000 euro opgehaald bij inzameling voor verwoeste strandtent Ouddorp

Met een crowdfundingsactie voor een Beachclub in Ouddorp is inmiddels al 50.000 euro opgehaald binnen 24 uur. 't Gorsje aan de Brouwersdam Buitenzijde brandde vrijdagochtend tot de grond toe af.

De crowdfundingsactie is opgezet door familie en vrienden van de eigenaar, schrijft Rijnmond. Het geld is vooral bedoeld om de salarissen van het personeel te kunnen betalen. Het gebouw is namelijk wel verzekerd, maar de kosten als omzetverlies en salarissen van het personeel worden niet gedekt.

Daarnaast lopen de vaste lasten ook door en kan het nog wel even duren voordat de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding uitkeert.

Door de brand is niet alleen het gebouw verloren gegaan, ook het levenswerk van eigenaar en vader Henk. "Dit was niet zomaar een onderneming voor hem; het was zijn passie en zijn trots", is te lezen op de pagina van de actie.

De helft van de gevraagde 100.000 euro is dus nu al binnen.