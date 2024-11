Man uit brandende woning gehaald en gereanimeerd, hond op nippertje gered

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft in een woning aan de Hilhorstweg in Oosterbeek een brand gewoed. Het vuur brak rond 2:45 uur uit. Ter plaatse trof de brandweer een man aan in de woning die snel naar buiten werd gehaald. Hulpverleners moesten de bewoner ter plekke reanimeren, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

In de woning bevond zich ook een hond, die door de brandweer van water werd voorzien om bij te komen van de benauwde situatie. Het dier is daarna opgevangen door de dierenambulance.

De brand woedde voornamelijk op de benedenverdieping en heeft het huis onbewoonbaar gemaakt. De brandweer onderzoekt nog wat de oorzaak van de brand zou kunnen zijn.