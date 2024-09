Man redt twee oudere bewoners uit brandende woning Landgraaf

Door een brand bij een woning in het Limburgse Landgraaf zijn zondagochtend twee mensen gewond geraakt. De politie heeft zondagmiddag gezocht naar een man die de twee oudere bewoners uit de brandende woning heeft gered. Hij is inmiddels terecht.

De brand brak even voor 11.30 uur uit in een garage naast de woning aan de Prem. Door de brand kwam veel rook vrij. Omdat ze rook hadden ingeademd, zijn de bewoners naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens L1 waren ze kort daarvoor door een onbekende man uit hun woning gehaald.

Burgernet-melding

De politie verspreidde een oproep via Burgernet waarin de betrokken man werd verzocht dringend contact op te nemen via 112. Tegen de regionale omroep L1 zei een woordvoerder de man te willen bedanken. Ook zochten ze hem omdat hij mogelijk ook rook had ingeademd toen hij in de woning was. Een woordvoerster van de politie zegt om privacyredenen niet te kunnen zeggen hoe het gaat met de gezondheid van de man.

