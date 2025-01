Man overleden na felle woningbrand Amsterdam

Een brand in een appartement aan de Lijnbaansstraat in Amsterdam heeft een man het leven gekost. Hulpdiensten deden nog een poging hem te redden, maar dit mocht niet baten. Hij moest zwaargewond afgevoerd worden naar het ziekenhuis, waar hij kwam te overlijden.

De vlammen begonnen rond 09.00 uur om zich heen te grijpen in de woning in hartje Amsterdam. Een uur later waren ze gedoofd. "De brand was zeer fel, maar beperkte zich tot de eerste verdieping van het gebouw", zegt een woordvoerder van de brandweer. De omliggende appartementen hebben daardoor niet veel schade opgelopen.

Inmiddels is de politie bezig met onderzoek naar de oorzaak. "De recherche gaat uit van een ongeval en niet van een misdrijf, maar onderzoek moet dit nog officieel uitwijzen", schrijft de politie in een bericht.