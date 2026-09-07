Man (66) overlijdt na brand in slaapkamer, buurman probeert hem te redden

Een 66-jarige man is overleden na een brand in zijn huis aan de Begoniastraat in Hattem. De brand brak zondagavond uit. De man raakte daarbij ernstig gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden.

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De brand ontstond in een slaapkamer. Uit het raam kwam veel rook. Een buurman probeerde nog naar binnen te gaan om de bewoner te helpen, maar het vuur was al te hevig. Volgens een 112-verslaggever vond de brandweer in de woning een brandend matras. Dat werd naar buiten gegooid.

Buurman naar ziekenhuis

De bewoner liep ernstige brandwonden op en werd naar een ziekenhuis in Zwolle gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Ook de buurman die probeerde te helpen, had medische zorg nodig. Hij ademde rook in tijdens zijn reddingspoging. Ambulancemedewerkers hebben hem onderzocht.

Oorzaak nog niet duidelijk

De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Daarom blijft de woning voorlopig afgezet. Buurtbewoners zeggen dat ze vlak voor de brand een harde knal hoorden. De politie spreekt met getuigen en doet onderzoek in de buurt. Wat de oorzaak van de brand precies is, is nog niet bekend.