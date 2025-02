Loods met olievaten in lichterlaaie naast tankstation in Weert

Een loods naast een tankstation aan de Kempenweg in Weert staat volledig in brand. In de loods zouden olievaten opgeslagen staan, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er is sprake van flinke rookontwikkeling.

De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar het naastgelegen tankstation. Er zijn geen gewonden gevallen.

ANP