Dikke, zwarte rookwolken bij zeer grote brand recyclingbedrijf Venlo

Bij een recyclingbedrijf in Venlo woedt dinsdagmiddag een grote brand. De vlammen slaan uit het pand en zorgen voor flinke rookontwikkeling.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord staat vooral papier in brand op het terrein van het bedrijf. Daardoor komt veel rook vrij, waar ook de hulpdiensten hinder van ondervinden tijdens hun inzet.

De brandweer is met veel mensen aanwezig om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de woordvoerder is de brand vanaf één kant van het terrein goed te bereiken. Aan de andere kant wordt nog gezocht naar een veilige manier om dichterbij te komen en te blussen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.