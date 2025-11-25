Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Snelweg A67 dicht vanwege brand bij schoonmaakbedrijf in Venlo

Snelweg A67 dicht vanwege brand bij schoonmaakbedrijf in Venlo

Brand

Vandaag, 21:19

Link gekopieerd

Op een industrieterrein in de gemeente Venlo is dinsdagavond brand uitgebroken. De A67 werd vanwege de brand afgesloten.

Het getroffen bedrijf is Venlo Tankcleaning, dat gespecialiseerd is in het schoonmaken van tankwagens. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn uit voorzorg veel hulpdiensten opgeroepen, omdat het bedrijf werkt met chemische producten.

Het bedrijventerrein ligt in de buurt van snelweg A67. Die werd vanwege de brand in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Zaarderheiken en Venlo-Noord, meldt Rijkswaterstaat. Maar rond 21 uur meldt de brandweer dat de brand onder controle is en de A67 weer wordt vrijgegeven in beiden richtingen. 'De brandweer heeft metingen uitgevoerd. Er zijn geen concentraties gemeten die gevaar opleveren voor de volksgezondheid.'

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.