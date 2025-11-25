Snelweg A67 dicht vanwege brand bij schoonmaakbedrijf in Venlo

Op een industrieterrein in de gemeente Venlo is dinsdagavond brand uitgebroken. De A67 werd vanwege de brand afgesloten.

Het getroffen bedrijf is Venlo Tankcleaning, dat gespecialiseerd is in het schoonmaken van tankwagens. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn uit voorzorg veel hulpdiensten opgeroepen, omdat het bedrijf werkt met chemische producten.

Het bedrijventerrein ligt in de buurt van snelweg A67. Die werd vanwege de brand in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Zaarderheiken en Venlo-Noord, meldt Rijkswaterstaat. Maar rond 21 uur meldt de brandweer dat de b rand onder controle is en de A67 weer wordt vrijgegeven in beiden richtingen. 'De brandweer heeft metingen uitgevoerd. Er zijn geen concentraties gemeten die gevaar opleveren voor de volksgezondheid.'