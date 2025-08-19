Terug

Uitslaande brand in opvang voor Oekraïners in Swolgen, tientallen mensen geëvacueerd

Brand

Vandaag, 06:13

In Swolgen (Noord-Limburg) is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken in een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Jan van Swolgenstraat. Het vuur sloeg snel om zich heen en de hulpdiensten kwamen met meerdere wagens ter plaatse.

Volgens de Veiligheidsregio Limburg-Noord raakte niemand gewond. Wel moest het hele pand worden ontruimd. In totaal werden 45 mensen tijdelijk opgevangen op een nabijgelegen camping. Later zijn zij verdeeld over twee andere opvanglocaties in de regio.

Forse schade aan pand

De brandweer kreeg het vuur onder controle, maar het gebouw liep forse schade op. Het is nog onduidelijk of het pand nog bruikbaar is voor opvang. De getroffen Oekraïners zullen voorlopig elders onderdak moeten vinden.

Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend. Een speciaal team voor brandonderzoek en de politie zijn bezig met een onderzoek.

