Uitslaande brand in kringloop Sevenum, pand deels ingestort

Brand

Vandaag, 06:40 - Update: 38 minuten geleden

In een kringloopwinkel in het Limburgse Sevenum heeft een grote brand gewoed. De brand brak dinsdagavond uit aan de Maasbreeseweg in het centrum van het dorp. Na uren blussen kreeg de brandweer het vuur onder controle en werd even voor 04.00 uur het sein brand meester gegeven.

De brandweer rukte massaal uit om de uitslaande brand te bestrijden. Er werd onder meer gebruikgemaakt van hoogwerkers. Door de hevigheid van het vuur is een deel van het pand ingestort.

Omwonenden

De veiligheidsregio meldt dat het nablussen nog tot het middaguur duurt. Om de veiligheid te waarborgen zijn zeventien woningen tijdelijk afgesloten van stroom en gas. Bewoners worden hierover geïnformeerd en moeten rekening houden met overlast tot maximaal 12.00 uur.

Door ANP

