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Zeer grote brand in Lelystad, NL-Alert vanwege dikke zwarte rookwolken

Zeer grote brand in Lelystad, NL-Alert vanwege dikke zwarte rookwolken

Brand

Vandaag, 09:07

Op de Binnenhavenweg in Lelystad is dinsdagochtend een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een locatie waar pallets en auto's zijn opgeslagen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om de brand onder controle te krijgen.

Vanwege de rook is een NL-Alert verstuurd. Mensen krijgen het advies uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De inwoners in het bovenstaande gebied zijn gewaarschuwd voor de rook die afkomstig is van de brand. Beeld: NL-Alert

De inwoners in het bovenstaande gebied zijn gewaarschuwd voor de rook die afkomstig is van de brand. Beeld: NL-Alert

De woordvoerder van de brandweer kan door de grootte van de brand en de hoeveelheid rook nog niet zeggen of de brand is overgeslagen naar andere bedrijven op het terrein. De inzet van de brandweer is er volgens de veiligheidsregio op gericht om de brand niet te laten overslaan naar omliggende panden.

Volgens de woordvoerder is de omgeving inmiddels afgezet omdat er ontploffingsgevaar is. In de buurt liggen ook een bedrijf dat tweedehands trucks verhandelt en een benzinestation.

Dikke rookpluimen

Bij de brand komen donkere rookpluimen vrij, die in de wijde omgeving te zien zijn. Volgens de brandweer kunnen er ook roetdeeltjes in de omgeving neerkomen.

Door Redactie Hart van Nederland
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