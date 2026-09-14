'Met stomheid geslagen': voor vierde keer brand bij basisschool Lelystad

Voor de vierde keer in zes jaar is er afgelopen zaterdag brand uitgebroken bij basisschool De Zeearend in Lelystad. Dit keer werd een gestolen scooter naast de school in brand gestoken, waarna het vuur oversloeg op het gebouw. Een kleuterklaslokaal is verwoest en twee jongemannen van 18 en 23 jaar oud zijn hiervoor aangehouden.

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De twee verdachten zouden zelf vroeger ook op de basisschool hebben gezeten. "Ik ben met stomheid geslagen," vertelt schooldirecteur Ernst Meijer.

Deze schoolbrand is de vierde in zes jaar tijd en is volgens de schooldirecteur op dezelfde plek aangestoken als de andere keren. De motieven van de verdachten zijn nog onbekend.

Schadekosten

De kosten lopen volgens directeur Meijer op tot een ton: "Het lokaal is nog lang niet leefbaar. Het plafond moet eruit, de vloer eruit. We hebben echt flinke constructieschade. De gevel is helemaal zwart."

"We hopen dat de kleuters uit dit lokaal opgevangen kunnen worden in het andere kleuterlokaal. Anders worden de leerlingen uit het afgebrande klaslokaal tijdelijk opgevangen bij een collega-schoolgebouw," vertelt Meijer aan Hart van Nederland. Het zal volgens de schooldirecteur nog weken duren voordat het lokaal weer bruikbaar is.