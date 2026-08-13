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Brand verwoest dierencrematorium in Zeeuwse Koudekerke

Brand verwoest dierencrematorium in Zeeuwse Koudekerke

Brand

Gisteren, 23:24

Een brand heeft donderdagavond in het Zeeuwse Koudekerke een dierencrematorium verwoest. Volgens de veiligheidsregio sloegen de vlammen op een gegeven moment uit het dak van het pand aan het Karreveld en kwam er veel rook vrij.

Het crematorium zit in een pand op een industrieterrein waarin nog meer bedrijven zitten. Daarvan heeft er een brandschade en een ander rookschade opgelopen.

In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak. Niemand is gewond geraakt. De oorzaak van de brand is niet bekend. Koudekerke ligt in de buurt van Vlissingen en Middelburg.

Door ANP
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