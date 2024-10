Kat Garfield gered bij grote woningbrand in flat Maassluis

In een woning op de elfde verdieping aan het Sparrendal in Maassluis is woensdagochtend brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio. De brand ontstond op het balkon en sloeg al snel naar binnen.

Bij het uitbreken van de brand was de bewoonster aanwezig en twee kinderen. Zij hebben zichzelf in veiligheid weten te brengen. De vrouw heeft rook ingeademd en is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Een bewoner van de veertiende verdieping is ook nagekeken door de hulpdiensten.

In de woning waren ook twee katten aanwezig. Eén kat, die volgens een correspondent Garfield heet, is uit het appartement gered en opgevangen door een medewerkster van de dierenambulance. De andere kat moet nog gevangen worden, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Inmiddels is de brand onder controle en mogen de bewoners van omliggende woningen terug naar huis. Voor de bewoners van de getroffen woning wordt, in samenwerking met Salvage, opvang geregeld.