Jongerencentrum De Bilt verwoest door brand: 'Wat nu?'

Organisatie MENS Dichtbij heeft een groot probleem: het centrum van de organisatie is woensdag verwoest door een brand. Dat heeft grote gevolgen voor het jongerenwerk in de gemeente. Er gaat een streep door activiteiten zoals danslessen, spelletjesavonden en bijvoorbeeld eieren zoeken tijdens de Paasdagen. Het gemis van het centrum is groot, maar vooral: er is dringend behoefte aan een nieuwe plek. Alleen is een nieuw onderkomen niet zomaar gevonden.

"Het pand ligt nu in puin", vertelt Tjalliëlle Muller, voorzitter van MENS Dichtbij. "De brand heeft gevolgen voor de medewerkers, de jongeren, maar ook voor de hele buurt."

Ook buurtbewoners geven aan in shock te zijn. "Iemand van nu 65 zei dat ze daar voor het eerst naar de disco ging toen ze 16 was. Jongeren bellen nu ook de jongerenwerkers met de vraag: wat nu?"

Activiteiten geannuleerd

Op korte termijn is er nog geen groot probleem, zegt Muller. "De geplande activiteiten van deze week zijn geannuleerd en de afspraken van de jongerenwerkers met jongeren zijn verplaatst naar andere locaties. En op straat zullen de jongerenwerkers deze week ook gewoon te zien zijn. Op de langere termijn is er echter wél een probleem. Naast dat wonen duur is in deze tijd, is het huren van een pand ook niet goedkoop."