Iemand overleden bij flatbrand in Rijswijk

Bij een woningbrand in een flat aan de Louis Davidsstraat in Rijswijk is dinsdagmiddag een persoon overleden, meldt Haaglanden Veilig. De brand ontstond rond 17.00 uur op de eerste verdieping en sloeg al uit toen de brandweer aankwam, aldus de veiligheidsregio. Een iemand kon met een hoogwerker vanaf de derde verdieping worden gered. Twee anderen ademden rook in, zij zijn ter plaatse nagekeken.

De veiligheidsregio deelt niets over de identiteit van de overleden persoon. Ook is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.

Volgens de veiligheidsregio had de brandweer het vuur snel onder controle. Wel kwam er veel rook vrij, reden dat het hele blok korte tijd werd ontruimd. De flat is overgedragen aan de woningcorporatie.

