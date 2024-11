Hotelgasten geëvacueerd door brand in sportschool Hoofddorp

De grote brand die zondagavond woedde in een sportschool in het centrum van Hoofddorp is uit. Dat meldt de veiligheidsregio.

De brand brak aan het begin van de avond uit in het pand aan de Hoofdweg. Er was op dat moment niemand aanwezig. Wel werd een naastgelegen hotel uit voorzorg ontruimd. Negen mensen werden in een restaurant aan de overkant van de straat opgevangen, meldde een woordvoerster.

De brandweer verricht op dit moment metingen in het hotel. De verwachting is dat de gasten later op de avond kunnen terugkeren.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Hart van Nederland/ANP