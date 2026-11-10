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Brand bij viszaak in Hoogkarspel, kapster knipt klant buiten

Brand

Vandaag, 20:15

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Bij een viswinkel in Hoogkarspel woedde dinsdagmiddag een brand. De hele zaak stond hierdoor vol met rook. Door het incident werd het winkelcentrum ontruimd. Niemand raakte gewond bij de brand, zo meldt een correspondent ter plaatse. Wel was er een ambulance ter plaatse om een medewerker te controleren op rookinhalatie.

De brand ontstond rond 13.45 uur aan het Raadhuisplein in Hoogkarspel. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en zorgden er al snel voor dat ze het sein brand meester konden geven. Daarnaast kwam uit metingen dat het winkelcentrum vrij was van koolmonoxide, en kon daardoor snel weer open. De viswinkel blijft nog wel dicht. Dit meldt de veiligheidsregio op haar website.

Buiten knippen

De ontruiming zorgde dinsdagmiddag voor opmerkelijke taferelen, zo liet een kapster zich niet gek maken en besloot buiten op straat klanten te knippen. "Ik zat binnen en toen zagen we aan de overkant dat mensen naar buiten gingen. En toen hoorden wij ook het alarm afgaan. Vervolgens hoorden wij de sirene van de brandweer", vertelt de klant. "En nu zit ik buiten. De kapster zei: 'Ik vind het zonde om hier te staan. Ik ga hier gewoon door'."

Door Redactie Hart van Nederland
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