Hond overlijdt bij woningbrand in Emmen

In een woning aan de Torflang in Emmen is maandagochtend brand uitgebroken. De bewoner wist het huis op tijd te verlaten, maar een hond overleefde de brand niet.

Volgens de veiligheidsregio was de brand rond het middaguur onder controle. Kort daarvoor was het vuur ontstaan. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.