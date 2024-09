Hond komt om het leven bij flatbrand in Zoetermeer

Bij een brand in een flat aan het Jonkerbos in Zoetermeer is donderdagmiddag een hond om het leven gekomen. De emotionele bewoonster is opgevangen door hupverleners. Andere woningen bleven gespaard.

De brand was aan het begin van de middag. Er was veel paniek bij bewoners van het complex, maar behalve het inademen van rook waren er geen ernstige klachten bij omwonenden. De woning waar de brand was is flink beschadigd.

De omgekomen hond is opgehaald door de dierenambulance.