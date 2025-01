Hond en meerdere katten gered bij grote brand in Limburgse Eygelshoven

De brandweer heeft dinsdagochtend een hond gered uit een appartement in het Limburgse Eygelshoven, nadat daar een grote brand was uitgebroken. Ook zijn er enkele katten gered uit het bovenliggende appartement.

De brand brak rond 6.45 uur uit aan de Nieuwehangerweg in het dorp. De brandweer rukte met meerdere wagens uit, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De brand is onder controle. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade het vuur heeft aangericht.

ANP