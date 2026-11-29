Bij een woning aan de Ronhaarstraat in Amersfoort is zondagmiddag een grote brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het dak en er komt veel rook vrij. Vijf woningen zijn ontruimd, laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht weten aan Hart van Nederland.

De brand ontstond rond 15.00 uur in een schuur bij de woning. Het vuur breidde zich snel uit, waarop de brandweer binnen twintig minuten opschaalde naar grote brand. De brandweer is met onder meer drie bluswagens en een hoogwerker uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook de politie en een ambulance zijn ter plaatse.

Deel van het pand gesloopt

Om de brand goed te kunnen bestrijden, voert de brandweer inmiddels ook sloopwerkzaamheden uit. Daarvoor is extra materieel opgeroepen. Door delen van het gebouw weg te halen, kunnen brandweerlieden beter bij de brandhaarden komen en controleren of het vuur zich verder heeft verspreid.

De brand is nog niet onder controle en komt er nog altijd veel rook vrij. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.