Uitslaande brand in schuur Rijswijk: vlammen in wijde omtrek goed zichtbaar

In een loods in de Gelderse plaats Rijswijk is een zeer grote brand uitgebroken, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In de loods ligt volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio hooi opgeslagen.

Naast de loods staan ook stallen met dieren erin. De brandweer zet in op het behoud van die stallen. Of alle dieren uit de stallen zijn, is niet bekend. Het zou gaan om koeien.

'Grote rode gloed'

De eerste melding van de brand in het pand aan de Rijnbandijk kwam rond 20.40 uur binnen bij de hulpdiensten. Volgens de woordvoerder is de locatie moeilijk te bereiken en zijn veel brandweereenheden ingezet om het vuur te bestrijden. De woordvoerder, die op een kilometer afstand staat van de brand, ziet naar eigen zeggen "één grote rode gloed". "Het brandt behoorlijk."

De brandweer adviseert omwonenden om voorlopig de ramen en deuren dicht te houden, en om de mechanische ventilatie uit te zetten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP