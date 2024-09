Grote uitslaande brand in pand Delden, meerdere woningen ontruimd

Er is een grote brand in Delden, een plaats in het oosten van Nederland, uitgebroken. Het gaat om een pand waarin meerdere bedrijven gevestigd zitten, zegt een woordvoerder van de Twentse brandweer.

De brand brak rond 02.45 uur uit. Bij aankomst bleek het te gaan om een uitslaande brand. Snel schaalde de brandweer op naar grote brand. Meerdere eenheden, waaronder vier tankautospuiten, een redvoertuig, en een hoogwerker zijn ter plaatse. Vier omliggende woningen zijn ontruimd.

Rook

De brandweer is op dit moment bezig om verschillende plekken van het pand te openen om te ventileren en beter zicht te krijgen op de brand, aldus de woordvoerder. Omwonenden wordt vanwege de rook geadviseerd om ramen gesloten te houden en ventilatie uit te zetten.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De brandweer hoopt een deel van het pand te kunnen behouden. Hoe lang de brandweer nog bezig is, kan de woordvoerder niet inschatten.