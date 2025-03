Zeer grote natuurbrand in Laurabossen Weert, veel heide in vlammen op

In de Laurabossen bij Weert woedt sinds donderdagmiddag een grote natuurbrand. Omdat water in dit gebied schaars is, is ook de Belgische brandweer ter plaatse om te helpen.

Volgens Veiligheidsregio Limburg Midden is de brand nog niet officieel onder controle, maar is men wel bezig met afblussen. "Het is redelijk onder controle", meldt de brandweer.

De brand brak uit op een militair oefenterrein en werd aanvankelijk als klein ingeschat. Omdat het vuur dreigde uit te breiden, werd het echter opgeschaald, en meerdere bluswagens en waterwagens werden ingezet. En kwam de Belgische brandweer helpen.

In totaal is een gebied van zo’n 200 bij 200 meter afgebrand, grotendeels heide, laat een woordvoerder aan Hart van Nederland weten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor omwonenden is er geen direct gevaar, maar de brand trekt veel bekijks. De brandweer roept mensen op om het gebied te mijden.