Grote brand uitgebroken in loods recyclingbedrijf Coevorden, NL-Alert verstuurd

Een hevige brand heeft in de nacht van zondag op maandag een productiehal in Coevorden volledig in de as gelegd. Dat bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe. De vlammenzee ontstond rond 03.10 uur bij een bedrijf aan de Marconiweg, dat gespecialiseerd is in palletonderdelen gemaakt van houtsnippers.

De rookontwikkeling was zo ernstig dat rond 03.30 uur een NL-Alert werd verstuurd om omwonenden te waarschuwen. Inmiddels is de brand onder controle en neemt de rook af, aldus de woordvoerder. De opslagplaats met houtsnippers bleef gelukkig gespaard.

Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt.

Door de brand zijn er ook gevolgen voor het treinverkeer. Tussen Mariënberg en Nieuw-Amsterdam rijden tot naar verwachting 08.45 uur geen treinen. Reizigers worden met bussen vervoerd.