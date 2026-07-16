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Grote brand verwoest stal Clinge, twee paarden omgekomen

Brand

Vandaag, 14:42

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Een grote brand bij een stal in het Zeeuwse Clinge heeft ervoor gezorgd dat twee paarden zijn omgekomen. De dieren stonden nog binnen toen de brand uitbrak. De stal is niet meer te redden en is inmiddels ingestort, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Bij de brand is veel rook vrijgekomen.

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Het vuur ontstond rond 12.00 uur aan de Beukelzstraat en was al snel uitslaand. Het duurde even voordat de hulpdiensten dichtbij konden komen vanwege de hitte. Wel werd voorkomen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen woning. De eigenaar van de stal is nagekeken vanwege rookinademing.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Verbrande deeltjes stro, hooi en isolatiemateriaal zijn in de omgeving terechtgekomen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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