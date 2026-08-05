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Grote brand verwoest kringloopwinkel en bouwmarkt in Winterswijk

Brand

Vandaag, 07:46

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Een grote brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een kringloopwinkel en een bouwmaterialenzaak aan het Handelscentrum in Winterswijk volledig verwoest. De brand brak rond 02.30 uur uit en ging gepaard met veel rookontwikkeling. Omwonenden kregen via een NL-Alert het advies ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

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Rond 05.00 uur meldde de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland dat de brand onder controle was en uitbreiding niet meer mogelijk is. De brandweer laat de getroffen panden gecontroleerd uitbranden, zodat de rook beter opstijgt en minder overlast veroorzaakt in de woonwijk. De rook trekt inmiddels richting Duitsland.

Geen asbest betrokken

Volgens de veiligheidsregio zijn er geen aanwijzingen dat asbest bij de brand is betrokken. Neergeslagen roetdeeltjes in de omgeving kunnen met een handschoen worden opgeruimd en bij het restafval worden weggegooid.

De brandweer is nog enkele uren bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Winterswijk en Zutphen is voorlopig nog gestremd. Volgens de NS duurt dit tot ongeveer 09.15 uur. De Rondweg Zuid en Rondweg West in de buurt van de brand zijn ook afgesloten. Reizigers en weggebruikers wordt geadviseerd de actuele informatie van NS en de provincie Gelderland te volgen.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog onbekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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