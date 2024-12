Grote brand verwoest geliefd poppodium: 'Alsof mijn huis in de fik staat'

Tweede Kerstdag eindigde minder feestelijk voor de Oefenbunker in Landgraaf. In de nacht van 26 op 27 december vatte het geliefde poppodium vlam. Een grote brand richtte aanzienlijke schade aan het gebouw aan, waardoor jonge artiesten hun tweede thuis verloren.

De Oefenbunker is niet alleen een poppodium, maar ook een plek waar bands kunnen repeteren en oefenen. In het pand bevonden zich meerdere instrumenten en eigendommen van de muzikanten. Sascha Teschner, drummer van Circle of Silence, een band die de Oefenbunker al twintig jaar als thuisbasis had, is zwaar aangeslagen.

Maandagavond vond er een bijeenkomst voor bewoners, de organisatie en de gemeente plaats over de toekomst van het poppodium. Daarover zie je meer in de bovenstaande video.

Dat de bunker in brand is gevlogen, doet hem enorm pijn. "Het voelt alsof je huis in de fik staat. Het is echt een muziekgemeenschap die daar zat," zegt hij. De schade is groot volgens Teschner: "Het dak is helemaal weggebrand en de muren zijn zwart," vertelt hij aan Hart van Nederland.

Emotionele schade

Of de schade aan de instrumenten door de verzekering wordt vergoed, betwijfelt Teschner. Daarnaast is er ook schade die niet te vervangen is: "Ik had daar een koffertje liggen met onze setlijsten van de afgelopen twintig jaar. Dat doet mij emotioneel heel erg pijn, want daar is niets meer van over."

De Oefenbunker is een doneeractie gestart. Door de brand zijn namelijk niet alleen de instrumenten en apparatuur verwoest, maar ook de aankoopbewijzen. Daardoor worden ze waarschijnlijk niet vergoed, zo staat op hun website. "Daarnaast zullen er enorme kosten ontstaan voor de wederopbouw van de Oefenbunker. Kosten die niet volledig door subsidies kunnen worden gedekt."

Ze vragen ook om oude posters, flyers, foto’s, krantenknipsels of ander materiaal van de Oefenbunker te doneren. "Iets wat geld niet kan herstellen, zijn de herinneringen."

Onderzoek

De politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van de brand. "Er wordt momenteel volop onderzoek gedaan en we roepen getuigen op zich bij ons te melden," vertelt een woordvoerder aan Hart van Nederland.