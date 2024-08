Grote brand in loods op industrieterrein Tholen: oliebollenkramen verwoest

In de nacht van zondag op maandag heeft een hevige brand een loods aan de Slabbecoornweg in Tholen in as gelegd. In de loods stonden volgens de Veiligheidsregio Zeeland meerdere oliebollenkramen.

De brand brak rond half één uit, waarna de brandweer met meerdere voertuigen uitrukte. Het vuur was rond kwart over twee onder controle, maar de loods en de oliebollenkramen die erin stonden, zijn hoogst waarschijnlijk verloren gegaan, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Voorkomen dat brand oversloeg

Tijdens de brand waren er enkele explosies hoorbaar, vermoedelijk veroorzaakt door ontploffende gasflessen. Dankzij snel ingrijpen van de brandweer kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen kantoorpand, dat mogelijk wel waterschade heeft opgelopen door het bluswerk.

De rook van de brand trok over het Schelde-Rijnkanaal, maar volgens de veiligheidsregio hoefde het scheepvaartverkeer niet te worden stilgelegd en ondervonden nabijgelegen woningen geen hinder van de rook.