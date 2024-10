Grote brand bij staalbedrijf in Montfoort, rookpluimen in verre omtrek zichtbaar

In Montfoort is maandagmiddag een grote brand uitgebroken bij een staalbedrijf dat metalen van poedercoating voorziet. De brand zorgt voor dikke rookwolken, die tot in de verre omgeving te zien zijn. De brandweer is massaal uitgerukt en waarschuwt voor gevaarlijke rook.

Het personeel wist op tijd het pand aan de Krekenburg te verlaten. De brandweer geeft aan dat één van de hallen van het bedrijf niet meer te redden valt. Door de extreme hitte zijn de muren van het gebouw ontwricht, wat leidt tot instortingsgevaar. Hulpdiensten waarschuwen om niet in de buurt te komen.

NL-Alert verstuurd

Omdat het bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, is er een NL-Alert verstuurd naar de omgeving. Mensen worden verzocht ramen en deuren te sluiten. De rook trekt over de bebouwde kom van Montfoort en blijft laag hangen.

Bewoners van de huizen achter het bedrijf zijn geëvacueerd. Hulpdiensten overwegen nog of ook de nabijgelegen manege en een tuincentrum moeten worden ontruimd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP