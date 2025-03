NL-Alert vanwege zeer grote brand in centrum Winterswijk

Bewoners in het centrum van het Gelderse Winterswijk hebben een NL-Alert ontvangen in verband met een grote uitslaande brand die woedt in een snackbar op de Markt. Reden van de waarschuwing is de grote rookontwikkeling bij de brand.

Daarbij kwam ook de oproep aan mensen om de hulpverlening de ruimte te geven bij het bestrijden van de brand en niet naar de Markt te komen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Naastgelegen panden zijn ontruimd. De brandweer krijgt bij de bestrijding hulp uit Duitsland.

ANP