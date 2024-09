Roosendaal opgeschrikt door enorme brand: loods van 1000 m2 compleet verwoest

In de nacht van woensdag op donderdag is in Roosendaal een grote brand uitgebroken in een loods van 1000 vierkante meter aan de Vaartveld. De brandweer gaf rond 05.15 uur het sein 'brand meester', waarmee werd bevestigd dat het vuur onder controle was. Het is de brandweerlieden gelukt om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. De loods zelf moet als verloren worden beschouwd.

De brandweer rukte kort voor 02.00 uur uit en had uren nodig om de vlammen te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen bij rookoverlast.

Brand onder controle

Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een bedrijfspand van Van Dijck Mobility, een fabrikant van elektrische fietsen. Of er elektrische fietsen in het pand opgeslagen stonden, is nog niet bekend. Er was niemand aanwezig in het pand toen de brandweer het controleerde.

Om de brand volledig te kunnen blussen, moest een deel van het pand worden gesloopt om beter bij de brandhaarden te kunnen komen. Het nablussen zal nog enkele uren duren. Hoe de brand heeft kunnen uitbreken, is nog niet duidelijk.