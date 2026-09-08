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Woning in Purmerend volledig verwoest door grote brand

Brand

Vandaag, 09:18

In een woning aan de Purmerland in Purmerend heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed. Toen de brandweer rond 02.00 uur aankwam, sloegen de vlammen al uit het pand. De woning ging uiteindelijk verloren.

Volgens Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland stond de woning al langere tijd leeg. Bij de brand kwam veel rook vrij. Buurtbewoners kregen daarom het advies om ramen en deuren te sluiten en dicht te houden.

Sloopbedrijf ingeschakeld

Om het blussen te versnellen, werd een sloopbedrijf ingeschakeld. Met hulp van het bedrijf kon de brandweer de woning gecontroleerd laten uitbranden. Een deel van de Purmerland werd daarvoor tijdelijk afgesloten.

Bij de brand raakte niemand gewond.

Door Redactie Hart van Nederland
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