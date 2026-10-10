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Grote brand in Papendrecht, rook trekt over woonwijk: NL-Alert verstuurd

Brand

Vandaag, 11:17

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In een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht woedde zaterdagochtend een grote brand. Daarbij kwam veel rook vrij, die over een woonwijk in de Zuid-Hollandse plaats trok. Vanwege de rookontwikkeling had de veiligheidsregio een NL-Alert verstuurd.

De brand brak rond 09.30 uur uit in een pand aan het Nanengat. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Aan het begin van de middag was de brand onder controle.

Mogelijk ging het om een bedrijfsverzamelgebouw.

Rook trekt over woonwijk

Door de brand ontstond flinke rookontwikkeling. De rook trok over een nabijgelegen woonwijk. De veiligheidsregio had daarom een NL-Alert verstuurd.

Door ANP
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