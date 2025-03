Vlammenzee verwoest bedrijfspand in Nijmegen: meerdere explosies gehoord

Een felle brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een bedrijfspand aan de Vlotkampweg op een Nijmeegs industrieterrein volledig in de as gelegd. Rond 22.00 uur ontstond het vuur, dat zich razendsnel uitbreidde. De brandweer rukte met acht blusvoertuigen en drie hoogwerkers uit om te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere panden. Er raakte niemand gewond.

Aanvankelijk leek de brandweer de uitslaande vlammen onder controle te krijgen, maar de enorme rookontwikkeling en hitte maakten binnentreden onmogelijk. Besloten werd een gat in het dak te maken, maar hierdoor laaide het vuur juist weer op. Het pand kon niet meer worden gered.

Meerdere explosies te horen

Tijdens de brand waren er meerdere explosies te horen. Volgens de brandweer ontstonden deze door ontploffende voertuigen, gasflessen en vaten die in het pand stonden opgeslagen. De schokken waren in de omgeving goed te voelen.

Volgens De Gelderlander waren in het getroffen pand twee garagebedrijven en een groothandel in auto-onderdelen gevestigd. De schade loopt mogelijk in de miljoenen euro’s.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie en brandweer doen onderzoek om te achterhalen hoe het vuur kon ontstaan.