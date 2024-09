Grote brand in winkelpand Schagen, huizen en theater ontruimd

In een winkelpand aan de Gedempte Gracht in het centrum van Schagen is maandagmiddag een grote brand uitgebroken. Het vuur verspreidde zich snel naar drie omliggende panden. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd en zijn omliggende woningen en een theater ontruimd.

Rond 15:45 kregen hulpdiensten een melding binnen van de brand. Woningen naast de getroffen panden zijn ontruimd en ook theater Scagon De Luxe moest worden geëvacueerd.

Mogelijk asbest vrijgekomen

Inmiddels is de gevel van winkelpand door de brand ingestort en is de winkelstraat afgesloten. Mogelijk is er bij de brand asbest vrijgekomen, maar dit wordt nog onderzocht. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn er geen gewonden gevallen door de brand.

Hart van Nederland/ANP