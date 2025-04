Grote brand in schoolgebouw zet Gorinchem in de rook: 'Sluit ramen en deuren'

Een grote brand in een schoolgebouw aan de IJslaan in Gorinchem zorgt zondagochtend voor rookoverlast. De brand is van kilometers afstand al te ruiken, volgens een correspondent ter plaatse. De veiligheidsregio raadt mensen aan hun ramen en deuren te sluiten. Er zijn geen gewonden gevallen.

De melding kwam om 5 uur 'sochtends binnen, laat de veiligheidsregio weten. De brandweer schaalde op naar grote brand. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het gebouw slaan. Waarschijnlijk zijn ze nog de hele ochtend bezig met het nablussen van de brand. Het sein brand meester is inmiddels gegeven, wat betekent dat de brand zover onder controle is dat er geen uitbreiding van het vuur meer is.

"Er is een stuk dat moeilijk te blussen is, daar zijn we hard mee bezig." Inmiddels is ook definitief vastgesteld dat er geen sprake is van asbest. Verder geeft de woordvoerder aan dat in sommige tuinen in de buurt stukken isolatiemateriaal zijn neergekomen. Bewoners kunnen die zelf opruimen en weggooien bij het restafval. Ook is in tuinen roet neergekomen, dat met water weg te spoelen is.

Sommige stukken van het gebouw zijn volgens de woordvoerder flink aangetast door de brand en zijn heel instabiel. En hoewel de rook inmiddels flink is afgenomen, blijft het advies voorlopig aan bewoners van de stad om ramen en deuren gesloten te houden omdat de rook "even" blijft hangen.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.