Grote brand in parkeergarage Haarlem

In het centrum van Haarlem heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand gewoed in een parkeergarage. De veiligheidsregio meldde in eerste instantie dat er meerdere voertuigen vlam hadden gevat, maar tijdens het blussen bleek dat te gaan om slechts één auto.

De veiligheidsregio liet tegen 04.00 uur weten dat de brand in de parkeergarage aan de Zijlvest in de Noord-Hollandse stad was geblust. De brandweer is naar verwachting nog enige tijd bezig om de garage rookvrij te maken. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

