Grote brand in meerdere loodsen Friese Ternaard

Een grote brand zorgt voor verwoesting bij een landbouwbedrijf aan de Hantumerwei in het Friese Ternaard. Volgens de brandweer staan er drie gebouwen in lichterlaaie. In de loodsen liggen apparatuur, uien en aardappels opgeslagen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Naast de brandende gebouwen staat ook een woonhuis. De brandweer probeert uit alle macht te voorkomen dat de vlammen dat pand ook te pakken krijgen. Bij de brandbestrijding worden twee hoogwerkers en een grootwatertransport ingezet.

Veel rook

Er komt ook veel rook vrij bij de brand. Daarom waarschuwt de brandweer omwonenden die last hebben van de rook ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen. Daarnaast is ook een NL-Alert uitgegaan. In Ternaard zijn roet- en zonnepaneeldeeltjes neergekomen via de rook. De brandweer adviseert ze vrijdag overdag bij elkaar te vegen en in de afvalcontainer te gooien.