Grote brand in loods met caravans in Friese Rottevalle

In het Friese Rottevalle is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken in een loods. In het gebouw worden onder andere caravans opgeslagen. Inmiddels is het vuur onder controle.

Een groot gedeelte van de schuur aan de Buorren stond in brand, meldde de brandweer op X. Daarom werd opgeschaald. Rond 3.30 uur meldde de brandweer dat het sein brand meester is gegeven.

Mogelijk asbest vrijgekomen

Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen, dat is neergekomen op het terrein van de loods. Een gespecialiseerd bedrijf gaat nu vaststellen of het echt om asbest gaat.

ANP