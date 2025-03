Grote brand in discotheek Leeuwarden, omliggende panden ontruimd

In een discotheek aan het Ruiterskwartier in de binnenstad van Leeuwarden is brand uitgebroken. Het is een uitslaande brand en de brandweer meldt dat er sprake is van rookontwikkeling bij meerdere omliggende panden. De straat is rond de verschillende horecagelegenheden afgezet voor de hulpverlening, meldt de politie.

Een woordvoerster van de brandweer zegt dat niemand meer in het pand aanwezig is. Bij de brand komt veel rook vrij uit het dak aan de achterzijde van het pand. Omdat er in de omgeving sprake is van dichte bebouwing, heeft de brandweer het incident opgeschaald naar grote brand. "De brandweer probeert het vuur van alle zijden te bestrijden, maar de dichte bebouwing maakt dit extra uitdagend." Met een drone wordt vanuit de lucht geprobeerd een goed beeld van de brand te krijgen.

De brandweer bestrijdt de brand vanaf buitenaf. "Vanwege de omvang van de brand is het niet meer mogelijk om deze vanaf binnenuit te blussen." Mensen in de binnenstad van Leeuwarden ontvingen na 22.00 uur een NL-Alert, waarin ze werden gewaarschuwd om uit de rook te blijven.

ANP