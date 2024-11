Grote brand in complex Heerlen: mogelijk gewonden, traumahelikopters ingezet

In Heerlen woedt zondagmiddag een grote brand in een appartementencomplex aan het Mariabad. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse en is begonnen met de ontruiming van het gebouw, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio. "Mogelijk zijn er gewonden gevallen," voegt ze toe.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, en ook straten rondom het pand zijn afgezet om hulpdiensten de ruimte te geven en kijkers op afstand te houden. Er is een GRIP-1-situatie afgekondigd, wat extra coördinatie tussen de hulpdiensten betekent vanwege de omvang van de inzet. Voor medische ondersteuning zijn traumahelikopters uit zowel Nederland als Duitsland opgeroepen.

Focus op ontruiming

De brandweer richt zich momenteel op het veilig ontruimen van de bewoners. De focus ligt op het ontruimen, daarbij wordt ook een hoogwerker ingezet, aldus de brandweer.